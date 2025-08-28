Що США купує в Росії?

Минулого року США все ж імпортували з Росії товарів на суму 3 мільярди доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Найбільше імпортували таких товарів:

Добрива

У першій половині 2025 року США імпортували добрив на суму 927 мільйонів доларів, а торік імпорт добрив з Росії склав понад 1 мільярд доларів. Пріоритет надають сечовині, сечовинно-аміачній селітрі та хлориду калію або поташу.

Росія залишається одним із найважливіших світових постачальників добрив, і її вплив не зменшився з 2022 року,

– говорить Аллан Пікетт, керівник відділу аналізу добрив у S&P Global Commodity Insights.

Паладій

США імпортували цього металу на суму 878 мільйонів доларів у 2024 році та 594 мільйони доларів у 2025 році. Його використовують електронних та промислових виробах.

Уран і плутоній

США імпортували з Росії урану та плутонію на суму 755 мільйонів доларів цього року. У 2024 році вони імпортували цих товарів з Росії на суму 624 мільйони доларів.

Що ЄС купує в Росії?

Європейський Союз імпортував з Росії товарів на суму 41,9 мільярда доларів у 2024 році. Це, зокрема:

Нафта

Імпорт нафти до Європи впав до 1,72 мільярда доларів за перший квартал 2025 року, порівняно з 16,4 мільярда доларів у тому ж кварталі 2021 року. Це відбулося завдяки санкціям.

Найбільшими європейськими імпортерами російського викопного палива у липні 2025 року були Угорщина, Франція, Словаччина, Бельгія та Іспанія.

Газ

Вартість імпорту природного газу з Росії фактично за останні чотири роки зросла до 5,23 мільярда доларіву першому кварталі 2025 року . Однак ЄС дещо зменшив частку Росії на ринку імпорту зрідженого природного газу з 2021 року – з 22% до 19% у 2025 році.

Хто купує найбільше російських енергоносіїв? Як і раніше, найбільше купує Китай. Від нього у травні Росія отримала 5,7 мільярда євро на місяць, в основному від експорту нафти. Натомість від Індії – 4,2 мільярда євро на місяць, а від Туреччини – 1,8 мільярда євро, переважно від експорту нафтопродуктів.

Залізо та сталь

Імпорт заліза та сталі склав 850 мільйонів доларів у першому кварталі 2025 року – приблизно вдвічі менше, ніж у тому ж кварталі 2021 року.

Добрива

Європейський імпорт російських добрив майже не змінився з 2021 року. У першому кварталі 2025 року країни ЄС імпортували російських добрив на суму 640 мільйонів доларів.

Нікель

Блок імпортував нікелю з Росії на суму 300 мільйонів доларів у першому кварталі 2025 року. Нікель в основному використовується для виробництва нержавіючої сталі.