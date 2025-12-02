Хто купив найбільше українського цукру?

У асоціації цукровиробників "Укрцукор" розповіли, що за перші три місяці 2025/26 маркетингового року Україна експортувала 116,1 тисячі тонн цукру, повідомляє 24 Канал.

Як зазначають фахівці, 95% обсягу було відправлено на світовий ринок. Основними покупцями українського цукру у вересні – листопаді 2025 року стали країни Близького Сходу та Західних Балкан:

Ліван – 37% експортованого обсягу;

– 37% експортованого обсягу; Сирія – 18%;

– 18%; Північна Македонія – 8%;

– 8%; Боснія і Герцеговина – 7%;

– 7%; ОАЕ – 7%.

Станом на першу декаду листопада цукрозаводи виробили 880 тисяч тонн цукру, що на 100 тисяч тонн менше, ніж було виготовлено на аналогічну дату минулого року.

