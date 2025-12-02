Кто купил больше всего украинского сахара?
В ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор" рассказали, что за первые три месяца 2025/26 маркетингового года Украина экспортировала 116,1 тысячи тонн сахара, сообщает 24 Канал.
Читайте также В Украине приостановили работу два сахарозавода: что "ударило" по аграриям
Как отмечают специалисты, 95% объема было отправлено на мировой рынок. Основными покупателями украинского сахара в сентябре – ноябре 2025 года стали страны Ближнего Востока и Западных Балкан:
- Ливан – 37% экспортированного объема;
- Сирия – 18%;
- Северная Македония – 8%;
- Босния и Герцеговина – 7%;
- ОАЭ – 7%.
По состоянию на первую декаду ноября сахарозаводы произвели 880 тысяч тонн сахара, что на 100 тысяч тонн меньше, чем было изготовлено на аналогичную дату прошлого года.
Стоимость сахара-сырца упала ниже всего за 5 лет
Цены на сахар-сырец в Нью-Йорке упали на 2,4% до 14,07 центов за фунт, что является самым низким уровнем с октября 2020 года.
Ожидается избыток сахара в 2,8 миллиона тонн в 2025 – 26 годах из-за роста производства кукурузного этанола и возможного увеличения экспорта индийского сахара.