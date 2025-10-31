Сахар-сырец подешевел больше всего за 5 лет

Фьючерсы на сахар-сырец в Нью-Йорке упали до самого низкого уровня за пять лет на фоне растущих прогнозов относительно избытка мирового предложения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. В четверг цена активного контракта упала на 2,4% до 14,07 центов за фунт, достигнув самого низкого уровня с октября 2020 года.

Старший консультант по управлению рисками в StoneX Group Inc Рафаэль Крестана говорит, что фьючерсы на сахар-сырец в этом месяце упали на 14%, что ставит рынок на путь самого большого месячного падения с декабря 2023 года. Октябрьское падение подчеркивает, что "фьючерсные цены находятся под структурным давлением".

Crestana отметила, что ожидает примерно 2,8 миллиона тонн избытка в 2025-26 годах.

Почему образовался избыток сахара?

Избыток возникает на фоне роста производства кукурузного этанола, что конкурирует с производством сахарного тростника, а также на фоне потенциального возвращения экспорта индийского сахара в этом году. По словам Крестаны, поставки сахара из Индии могут превысить текущую оценку StoneX в 1,5 миллиона тонн. Мельники страны заявили в среду, что они обращаются к правительству с просьбой предоставить разрешение на экспорт 2 миллионов тонн сахара в сезоне 2025-26 годов.

По словам Майка Макдугалла, аналитика McDougall Global View, оценки профицита сахара на 2025-26 годы продолжают расти после ежегодной Бразильской недели сахара, причем консенсус-профицит вырос с 2 миллионов тонн три недели назад до 2,77 миллиона тонн. Однако, "возможно, нам придется увеличить его еще больше", сказал Макдугалл.

Хотя ожидалось увеличение производства этанола в это время года из-за низких запасов биотоплива, бразильские мельничные компании все еще направляют больше сахарного тростника на производство сахара, чем в прошлом году, согласно данным бразильской промышленной группы Unica, опубликованными в четверг.

Важно! Ожидается, что спекулятивные трейдеры, такие как хедж-фонды, будут иметь значительную чистую медвежью позицию в сахаре, но продолжающееся прекращение работы правительства США задержало публикацию данных Комиссии по торговле товарными фьючерсами по позициям. По данным Bridgeton Research Group Llc, консультанты по торговле товарными фьючерсами, подгруппа спекулянтов, которые торгуют, используя алгоритмы, что следуют за трендом, с 14 октября занимают как можно короткие позиции на рынке сырого сахара.

