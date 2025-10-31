Цукор-сирець здешевшав найбільше за 5 років

Ф'ючерси на цукор-сирець у Нью-Йорку впали до найнижчого рівня за п'ять років на тлі зростаючих прогнозів щодо надлишку світової пропозиції, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg. У четвер ціна найактивнішого контракту впала на 2,4% до 14,07 центів за фунт, досягнувши найнижчого рівня з жовтня 2020 року.

Старший консультант з управління ризиками в StoneX Group Inc Рафаель Крестана говорить, що ф'ючерси на цукор-сирець цього місяця впали на 14%, що ставить ринок на шлях найбільшого місячного падіння з грудня 2023 року. Жовтневе падіння підкреслює, що "ф'ючерсні ціни перебувають під структурним тиском".

Crestana зазначила, що очікує приблизно 2,8 мільйона тонн надлишку у 2025-26 роках.

Чому утворився надлишок цукру?

Надлишок виникає на тлі зростання виробництва кукурудзяного етанолу, що конкурує з виробництвом цукрової тростини, а також на тлі потенційного повернення експорту індійського цукру цього року. За словами Крестани, поставки цукру з Індії можуть перевищити поточну оцінку StoneX у 1,5 мільйона тонн. Мільчарі країни заявили в середу, що вони звертаються до уряду з проханням надати дозвіл на експорт 2 мільйонів тонн цукру в сезоні 2025-26 років.

За словами Майка Макдугалла, аналітика McDougall Global View, оцінки профіциту цукру на 2025-26 роки продовжують зростати після щорічного Бразильського тижня цукру, причому консенсус-профіцит зріс з 2 мільйонів тонн три тижні тому до 2,77 мільйона тонн. Проте, "можливо, нам доведеться збільшити його ще більше", сказав Макдугалл.

Хоча очікувалося збільшення виробництва етанолу в цю пору року через низькі запаси біопалива, бразильські млинарні компанії все ще спрямовують більше цукрової тростини на виробництво цукру, ніж минулого року, згідно з даними бразильської промислової групи Unica, опублікованими у четвер.

Важливо! Очікується, що спекулятивні трейдери, такі як хедж-фонди, матимуть значну чисту ведмежу позицію в цукрі, але триваюче припинення роботи уряду США затримало публікацію даних Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами щодо позицій. За даними Bridgeton Research Group Llc, консультанти з торгівлі товарними ф'ючерсами, підгрупа спекулянтів, які торгують, використовуючи алгоритми, що слідують за трендом, з 14 жовтня займають якомога короткі позиції на ринку сирого цукру.

