Цукроварна галузь Європи у халепі

У європейській цукровій промисловості наразі суттєвий спад – заводи закриваються, а прибутки знижуються через падіння цін, зростання витрат і регуляторний тиск, повідомляє 24 Канал із посиланням на Financial Times. Європейські ціни на цукор впали до найнижчого рівня за три роки через надлишки запасів від зростання українського експорту, збільшення виробництва цукрових буряків і зниження споживання цукру.

Зверніть увагу! На думку генерального менеджера Cristalco, комерційного підрозділу великого виробника Cristal Union& П'єра-Анрі Дітца, якщо ціни не скоригуються, то по всій Європі закриється ще більше цукрових заводів. Згідно з останніми даними Європейської комісії, ціни на цукор у Європі впали більш ніж на третину з минулого літа – до 536 євро за тонну у червні.

Французька Tereos зафіксувала падіння прибутків на 79%, Cristal Union – на 62%, німецька Südzucker – на 85%. Через економічний спад цього року в Європі вже закрилося п'ять цукрових заводів, що доповнило 14 закритих заводів у Великій Британії між 2010 і 2025 роками, а кількість діючих заводів скоротилася до 83.

Водночас очікується, що посівні площі під буряком зменшаться приблизно на 10%. За даними Tereos, середня вартість виробництва цукру в Європі зросла на 200 євро за тонну з 2017 року через зростання сільськогосподарських ресурсів, цін на енергоносії та ризиків, пов'язаних зі зміною клімату. Також до причин такої ситуації додаються вимоги ЄС.

Сьогодні існує дуже сильна невідповідність між екологічною політикою ЄС і його торговельною політикою, яка постійно збільшує імпорт цукру без мит із країн, що не застосовують ті самі екологічні норми,

– говорить комерційний директор Tereos Давід Суріо.

Важливо! За словами П'єра-Анрі Дітца, особливо шкідливим був український імпорт. Понад 1 мільйон тонн цукру з охопленої війною країни надійшло до ЄС у 2023 та 2024 роках, що призвело до збільшення запасів і зниження цін. Брюссель погодився скоротити імпортні квоти з України на 80% з липня.

