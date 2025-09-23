Сахарная отрасль Европы в беде

В европейской сахарной промышленности сейчас существенный спад – заводы закрываются, а доходы снижаются из-за падения цен, рост расходов и регуляторное давление, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times. Европейские цены на сахар упали до самого низкого уровня за три года из-за излишков запасов от роста украинского экспорта, увеличение производства сахарной свеклы и снижение потребления сахара.

Обратите внимание! По мнению генерального менеджера Cristalco, коммерческого подразделения большого производителя Cristal Union& Пьера-Анри Дитца, если цены не скорректируются, то по всей Европе закроется еще больше сахарных заводов. Согласно последним данным Европейской комиссии, цены на сахар в Европе упали более чем на треть с прошлого лета – до 536 евро за тонну в июне.

Французская Tereos зафиксировала падение прибыли на 79%, Cristal Union – на 62%, немецкая Südzucker – на 85%. Через экономический спад в этом году в Европе уже закрылось пять сахарных заводов, что дополнило 14 закрытых заводов в Великобритании между 2010 и 2025 годами, а количество действующих заводов сократилось до 83.

В то же время ожидается, что посевные площади под свеклой уменьшатся приблизительно на 10%. По данным Tereos, средняя стоимость производства сахара в Европе выросла на 200 евро за тонну с 2017 года из-за роста сельскохозяйственных ресурсов, цен на энергоносители и рисков, связанных с изменением климата. Также к причинам такой ситуации добавляются требования ЕС.

Сегодня существует очень сильное несоответствие между экологической политикой ЕС и его торговой политикой, которая постоянно увеличивает импорт сахара без пошлин из стран, не применяющих те же экологические нормы,

– говорит коммерческий директор Tereos Давид Сурио.

Важно! По словам Пьера-Анри Дитца, особенно вредным был украинский импорт. Более 1 миллиона тонн сахара из охваченной войной страны поступило в ЕС в 2023 и 2024 годах, что привело к увеличению запасов и снижению цен. Брюссель согласился сократить импортные квоты из Украины на 80% с июля.

