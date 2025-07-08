Цукор вже 4 місяці поспіль дешевшає у світі

Індекс цін на цукор ФАО знизився на 5,2 відсотка порівняно з травнем, повідомляє 24 Канал із посиланням на ФАО. Це здешевшання на світових ринках стало четвертим поспіль місячним зниженням і досягнуло найнижчого рівня з квітня 2021 року.

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Зниження ціни відображає покращення перспектив виробництва в Бразилії, Індії та Таїланді, де сприятливі погодні умови та розширення посівних площ повинні призвести до зростання обсягів виробництва.

Зверніть увагу! Середнє значення індексу цін на цукор ФАО у червні склало 103,7 пункту, що на 5,7 пункту (5,2 відсотка) менше, ніж у травні. Це найнижчий рівень з квітня 2021 року, коли середнє значення становило 100,0 пунктів. Зниження було головним чином результатом покращення перспектив постачання у ключових країнах-виробниках.

У Бразилії, після повільного початку сезону, посушливі погодні умови прискорили збирання врожаю та подрібнення, що разом зі збільшенням використання цукрової тростини для виробництва цукру призвело до вищого, ніж очікувалося, виробництва в останні тижні та чинило тиск на зниження світових цін на цукор.

Цікаво! Крім того, ранні та вищі за середні мусонні дощі в поєднанні з розширенням посівів в Індії та Таїланді покращили перспективи врожаю на сезон 2025/26, що ще більше сприяло зниженню світових цін.