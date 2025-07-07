Україна зможе експортувати більше деяких товарів

ЄС скорочує імпорт української пшениці та цукру на 80% згідно з новими квотами, запровадженими після скасування "торгового безвізу", повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Рішення було ухвалено під тиском стурбованих конкуренцією європейських фермерів.

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У виданні зазначили, що після цього кроку українські виробники будуть змушені продавати більше продукції на ринках Азії та Африки.

Зверніть увагу! Після початку російського вторгнення 2022 року ЄС на знак солідарності, а також через блокування експортних шляхів Чорним морем, відкрив свої продовольчі ринки та тимчасово скасував мита й квоти для України. Однак на початку червня 2025 року торгівельний безвіз завершився.

Отже, хоча оновлені обсяги безмитних постачань і вищі за ті квоти, що були передбачені першою угодою про вільну торгівлю між ЄС та Україною, чинною з 2016 року, але будуть значно нижчими за обсяги безмитного імпорту за останні три роки.

Нове рішення ЄС збільшує довоєнну квоту України на безмитний імпорт пшениці з 1 до 1,3 мільйона тонн у рамках переглянутої угоди про вільну торгівлю. Це ж торкнеться і квоти на український цукор, що зросла з 20 до 100 тисяч тонн, а також ячмінь (з 350 000 тонн до 450 000 тонн). Квота для України на м'ясо птиці також була збільшена з 90 000 тонн до 120 000 тонн.

Важливо! Нова торгівельна угода охоплює 40 товарів і має бути ухвалена кваліфікованою більшістю країн-членів ЄС.