Украина сможет экспортировать больше некоторых товаров

ЕС сокращает импорт украинской пшеницы и сахара на 80% согласно новым квотам, введенными после отмены "торгового безвиза", сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Решение было принято под давлением обеспокоенных конкуренцией европейских фермеров.

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В издании отметили, что после этого шага украинские производители будут вынуждены продавать больше продукции на рынках Азии и Африки.

Обратите внимание! После начала российского вторжения в 2022 году ЕС в знак солидарности, а также из-за блокирования экспортных путей Черным морем, открыл свои продовольственные рынки и временно отменил пошлины и квоты для Украины. Однако в начале июня 2025 года торговый безвиз завершился.

Итак, хотя обновленные объемы беспошлинных поставок и выше тех квот, которые были предусмотрены первым соглашением о свободной торговле между ЕС и Украиной, действующим с 2016 года, но будут значительно ниже объемов беспошлинного импорта за последние три года.

Новое решение ЕС увеличивает довоенную квоту Украины на беспошлинный импорт пшеницы с 1 до 1,3 миллиона тонн в рамках пересмотренного соглашения о свободной торговле. Это же коснется и квоты на украинский сахар, возросшую с 20 до 100 тысяч тонн, а также ячмень (с 350 000 тонн до 450 000 тонн). Квота для Украины на мясо птицы также была увеличена с 90 000 тонн до 120 000 тонн.

Важно! Новое торговое соглашение охватывает 40 товаров и должно быть принято квалифицированным большинством стран-членов ЕС.