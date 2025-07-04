Украина отныне в совете ФАО

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал в соцсети Х, что Украину сегодня, 4 июля, на конференции в Риме избрали в Совет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Сибигу.

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Мы благодарны всем государствам-членам ООН за признание жизненно важной роли Украины как гаранта глобальной продовольственной безопасности. Как преданный член совета, Украина будет предана усилению реагирования ФАО и прилагать все усилия для продвижения глобальной продовольственной безопасности,

– отметил министр.

Также он добавил, что несмотря на вызванные полномасштабной агрессией России вызовы Украина будет продолжать расширять гуманитарные усилия, спасающие жизни, в частности через программу Grain from Ukraine.

Обратите внимание! Также Сибига отметил, что Россия и Беларусь не смогли попасть в Совет, хотя и очень старались: "Москва должна оставаться в международной изоляции. Агрессору и его приспешнику нет места в руководящих органах международных организаций".