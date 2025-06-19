Чому впали ціни на цукор

Ціна липневих ф'ючерсів на цукор-сирець (нерафінований цукор) на торгах у середу, 18 червня, знизилася на 1,6% і на мінімумі становила 0,1582 долара за фунт, передає 24 Канал із посиланням на Barchart. Це, згідно з даними торгів біржі ICE, мінімальний рівень за понад чотири роки – з 14 квітня 2021 року.

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Цукор активно дешевшає з локального піку у середині березня. З 17 березня ціна ф'ючерсів на цукор-сирець впала більш ніж на 21%, а з початку червня – на 7,2%.

Важливо! Зниженню ціни сприяли прогнози щодо збільшення постачання цукру з Індії та Таїланду. Ці країни є одними з найбільших виробників та експортерів продукту у світі.

В Індії зростає виробництво цукру

У червні Національна федерація кооперативних цукрових заводів Індії заявляла, що очікує на зростання виробництва цукру в Індії в 2025 – 2026 роках на 19%, до 35 мільйона тонн, через збільшення посівних площ тростини.

Крім того, Міністерство наук про землю Індії прогнозувало кількість мусонів та опадів у країні вище за норму, що позитивно вплине на врожай.

Нарешті, в січні уряд Індії заявив, що дозволить експорт 1 мільйона тонн цукру цього сезону, послабивши обмеження на експорт цукру, введені у 2023 році.

Що з виробництвом у Таїланді та Бразилії

У Таїланді, за даними Управління цукрової тростини та цукру Таїланду, виробництво цукру у 2024 – 2025 роках зросло на 14%, до 10 мільйонів тонн. А, за очікуваннями Служби сільського господарства зарубіжних країн при Міністерстві сільського господарства США, виробництво цукру в Таїланді у 2025 – 2026 роках зросте на 2%, до 10,3 мільйона тонн.

Проте ціни на цукор підтримує не зовсім вдалий урожай очерету у Бразилії через посуху. За даними бразильського національного агентства Conab, виробництво цукру в цій країні у 2024 – 2025 роках знизилося на 3,4%, до 44,118 мільйона тонн.

Міністерство сільського господарства США прогнозує збільшення світового виробництва цукру у 2025 – 2026 роках на 4,7%, до рекордних 189,318 мільйона метричних тонн, а світове споживання цукру зросте на 1,4%, до рекордних 177,921 мільйона тонн. При цьому світовий надлишок цукру буде вищим на 7,5%, ніж минулого року, і становитиме 41,188 мільйона тонн.