Почему упали цены на сахар

Цена июльских фьючерсов на сахар-сырец (нерафинированный сахар) на торгах в среду, 18 июня, снизилась на 1,6% и на минимуме составила 0,1582 доллара за фунт, передает 24 Канал со ссылкой на Barchart. Это, согласно данным торгов биржи ICE, минимальный уровень за более чем четыре года – с 14 апреля 2021 года.

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Сахар активно дешевеет с локального пика в середине марта. С 17 марта цена фьючерсов на сахар-сырец упала более чем на 21%, а с начала июня – на 7,2%.

Важно! Снижению цены способствовали прогнозы относительно увеличения поставки сахара из Индии и Таиланда. Эти страны являются одними из крупнейших производителей и экспортеров продукта в мире.

В Индии растет производство сахара

В июне Национальная федерация кооперативных сахарных заводов Индии заявляла, что ожидает рост производства сахара в Индии в 2025 – 2026 годах на 19%, до 35 миллиона тонн, из-за увеличения посевных площадей тростника.

Кроме того, Министерство наук о земле Индии прогнозировало количество муссонов и осадков в стране выше нормы, что положительно повлияет на урожай.

Наконец, в январе правительство Индии заявило, что позволит экспорт 1 миллиона тонн сахара в этом сезоне, ослабив ограничения на экспорт сахара, введенные в 2023 году.

Что с производством в Таиланде и Бразилии

У Таиланде, по данным Управления сахарного тростника и сахара Таиланда, производство сахара в 2024 – 2025 годах выросло на 14%, до 10 миллионов тонн. А, по ожиданиям Службы сельского хозяйства зарубежных стран при Министерстве сельского хозяйства США, производство сахара в Таиланде в 2025 – 2026 годах вырастет на 2%, до 10,3 миллиона тонн.

Однако цены на сахар поддерживает не совсем удачный урожай тростника в Бразилии из-за засухи. По данным бразильского национального агентства Conab, производство сахара в этой стране в 2024 – 2025 годах снизилось на 3,4%, до 44,118 миллиона тонн.

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует увеличение мирового производства сахара в 2025 – 2026 годах на 4,7%, до рекордных 189,318 миллиона метрических тонн, а мировое потребление сахара вырастет на 1,4%, до рекордных 177,921 миллиона тонн. При этом мировой избыток сахара будет выше на 7,5%, чем в прошлом году, и составит 41,188 миллиона тонн.