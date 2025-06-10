Правительство уменьшило квоту экспорта

Кабинет министров изменил объемы квот на экспорт в Европейский Союз сахара и мяса птицы, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление от 6 июня № 664 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2024 г. № 1481".

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Экспортные квоты изменили следующим образом:

для сахара – 11 тысяч тонн (ранее было 107,2 тысячи тонн, уменьшение почти в 10 раз),

мясо и съедобные субпродукты домашней птицы: кур домашних, уток, гусей, цесарок – 51 тысяч тонн (55,3),

мясо индюков и съедобные субпродукты индюков – 1,4 тысячи тонн (1,5).

В то же время лицензирование экспорта сахара согласно утвержденной квоте вводится до 5 августа 2025 года. Объем этой квоты распределяется Министерством аграрной политики и продовольствия между экспортерами сахара пропорционально фактическим объемам его экспорта в ЕС за первые пять месяцев этого года.

Обратите внимание! Лицензирование экспорта мяса вводится до 31 декабря 2025 года. При этом объем квот для товара "Мясо и съедобные субпродукты домашней птицы: кур домашних, уток, гусей, цесарок" и для товара "Мясо индюков и съедобные субпродукты индюков" распределяется на период до 30 сентября 2025 года в размере 30 тысяч тонн, а на период с 1 октября 2025 года до 31 декабря 2025 года в размере 22,5 тысячи тонн.