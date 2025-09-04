Яку угоду підписали Росія та Китай?

Нова угода передбачає постачання до 2,5 мільйона тонн нафти з Росії до Китаю щорічно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Була підписана угода "Роснєфті" з китайськими партнерами про додаткову поставку 2,5 мільйона тонн через Казахстан,

– зазначив міністр енергетики Росії Сергій Цивілєв.

Також глава російського Міненерго нагадав, що Москва досягнула домовленостей з Пекіном про збільшення постачання газу.

Росія поглибила торгівельні та політичні зв’язки з Китаєм після розриву відносин із Заходом через війну проти України. За останні кілька років Китай та Індія стали найбільшими покупцями російської нафти,

– наголошує видання.

Зокрема, у травні росЗМІ повідомляли, що Китай виступив з пропозицією про збільшення транзиту нафти через Казахстан.

Водночас Москва, зі свого боку, проводила перемовини з Казахстаном, щоб наростити поставки до Китаю.

Загалом минулого року цим шляхом Росія поставила Китаю 10,2 мільйона тонн нафти, що склало приблизно 204 000 барелів на добу.

Як відбувається транзит нафти через Казахстан? Казахстанську нафту Пекіну постачає спільне підприємство Казахстану та Китаю — ТОВ «Казахстансько-Китайський Трубопровід». Воно ж займається і транзитом російської нафти. Засновниками компанії є АТ «КазТрансОйл» і China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation (CNODC), кожен з часткою у 50%.

Підприємство постачає нафту магістральними трубопроводами Кенкіяк — Кумколь та Атасу — Алашанькоу, які з’єднують західноказахстанські родовища з Китаєм. Саме маршрутом Атасу — Алашанькоу прокачується й російська нафта.

Що відомо про постачання російської нафти Китаю?