Яку схему організував Іран?

Ще у 2019 році до швейцарського юриста прийшов іранець середнього віку і представився бухгалтером брокерської компанії Ocean Glory Giant з Панами. Він заявив, що його фірма хотіла б створити офшорні компанії для незвичної торгівельної схеми, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Мова йшла про оформлення морських іпотек на нафтові танкери. Застави на судна мали бути гарантією для угод з покупцями з Китаю. Іранець запевнив юриста, що нафту постачатимуть з Малайзії та Іраку.

Швейцарський адвокат протягом 6 місяців оформив морські іпотеки не менш як на 9 танкерів, доки не підключив до роботи інших колег.

Загалом, за даними Морської адміністрації Панами, де були зареєстровані судна, троє юристів зі Швейцарії до 2023 року підписали іпотеки на понад 30 суден вартістю майже 1 мільярд доларів.

Звідки транспортували нафту?

Втім, вантажі транспортували зовсім з інших країн, ніж запевняв іранець. За даними аналізу Financial Times і дослідницької групи C4ADS, танкери перевозили нафту на мільярди доларів з Іраку та Венесуели, а потім і з Росії.

З 34 іпотек на судна, які підписали юристи зі Швейцарії, не менше 19 припадають на вересень-листопад 2022 року, коли "тіньовий флот" Росії почав транспортувати російську нафту в обхід санкцій.

Усі танкери реєструвалися на різні холдингові компанії, які очолювали китайські директори.

Дані C4ADS свідчать, що у період дії морських іпотек танкери транспортували близько 130 мільйонів барелів нафти. Її вартість оцінюється у 9,6 мільярда доларів:

половину нафти перевезли з Ірану;

четверта частина мала російське походження;

менше п'ятої частини доставили з Венесуели.

Майже уся ця нафта (близько 93%) зрештою з'явилася у Китаї.

Узагальнена мережа проливає нове світло на те, як створювалися схеми з доставки іранської нафти до Китаю, та як вони згодом були адаптовані для перевезення нафти з Росії та Венесуели. Ця мережа і її постачальники показують у деталях, як інструменти й тактики для протидії західним санкціям поширилися серед країн, що перебувають під обмеженнями,

– зазначають дослідники.

Які санкції проти "тіньового флоту" Росії діють?