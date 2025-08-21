Яку схему організував Іран?
Ще у 2019 році до швейцарського юриста прийшов іранець середнього віку і представився бухгалтером брокерської компанії Ocean Glory Giant з Панами. Він заявив, що його фірма хотіла б створити офшорні компанії для незвичної торгівельної схеми, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.
Мова йшла про оформлення морських іпотек на нафтові танкери. Застави на судна мали бути гарантією для угод з покупцями з Китаю. Іранець запевнив юриста, що нафту постачатимуть з Малайзії та Іраку.
- Швейцарський адвокат протягом 6 місяців оформив морські іпотеки не менш як на 9 танкерів, доки не підключив до роботи інших колег.
- Загалом, за даними Морської адміністрації Панами, де були зареєстровані судна, троє юристів зі Швейцарії до 2023 року підписали іпотеки на понад 30 суден вартістю майже 1 мільярд доларів.
Звідки транспортували нафту?
Втім, вантажі транспортували зовсім з інших країн, ніж запевняв іранець. За даними аналізу Financial Times і дослідницької групи C4ADS, танкери перевозили нафту на мільярди доларів з Іраку та Венесуели, а потім і з Росії.
З 34 іпотек на судна, які підписали юристи зі Швейцарії, не менше 19 припадають на вересень-листопад 2022 року, коли "тіньовий флот" Росії почав транспортувати російську нафту в обхід санкцій.
Усі танкери реєструвалися на різні холдингові компанії, які очолювали китайські директори.
Дані C4ADS свідчать, що у період дії морських іпотек танкери транспортували близько 130 мільйонів барелів нафти. Її вартість оцінюється у 9,6 мільярда доларів:
- половину нафти перевезли з Ірану;
- четверта частина мала російське походження;
- менше п'ятої частини доставили з Венесуели.
Майже уся ця нафта (близько 93%) зрештою з'явилася у Китаї.
Узагальнена мережа проливає нове світло на те, як створювалися схеми з доставки іранської нафти до Китаю, та як вони згодом були адаптовані для перевезення нафти з Росії та Венесуели. Ця мережа і її постачальники показують у деталях, як інструменти й тактики для протидії західним санкціям поширилися серед країн, що перебувають під обмеженнями,
– зазначають дослідники.
Які санкції проти "тіньового флоту" Росії діють?
- Варто додати, що Захід намагається посилити боротьбу з "тіньовим флотом" Росії. У 18-му пакеті обмежень від Євросоюзу щонайменше 100 танкерів потрапили під санкції.
- Канада також запровадила додаткові санкції проти Росії. До списку обмежень Оттави увійшло 201 судно "тіньового флоту" Росії.
- Німеччина запровадила додаткові перевірки в Балтійському морі, спрямовані проти підсанкційних суден. Навіть Австралія ввела обмеження проти 60 танкерів.
- Проте у "тіньовому флоті" Росії з'являються нові судна, які перевозять російську та іранську нафту, а також викрадене українське зерно.