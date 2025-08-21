Як Nayara доставляє російську нафту?
Після запровадження у липні санкцій ЄС у Nayara Energy почалися труднощі з перевезення палива та постачання нафти на її НПЗ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Однак Індія дотримується санкцій ООН, проте не односторонніх обмежень, запроваджених Європою. Тому нафтові компанії країни можуть використовувати навіть підсанкційні судна для транспортування нафтопродуктів. Цим Nayara і скористалася.
- У серпні компанія імпортувала не менше семи партій російської нафти танкерами, що знаходяться під санкціями і входять до так званого ""тіньового флоту".
- Кожне судно доставило приблизно 700 000 барелів нафти марки Urals.
Експортувала індійська компанія здебільшого дизель та бензин. Для їх перевезення використовувала танкери:
- Pushpa;
- Leruo;
- Nova;
- Tempest Dream;
- Sard;
- Uriel;
- та Varg.
Усі вони знаходяться під санкціями ЄС. Частину навіть перейменували після потрапляння до санкційного списку.
Торговий представник Росії в Індії Євген Грива цього тижня навіть заявив, що Nayara "немає проблем з постачанням російської нафти". Вона отримує її від "Роснєфті", яка контролює компанію.
Важливо! Nayara Energy забезпечує переробку близько 8% від загальних 5,2 мільйона барелів на добу, які щодня переробляються і Індії. Вона має великий НПЗ у штаті Гуджарат з потужністю 400 000 барелів на день та понад 6 600 автозаправних станцій по всій Індії. Близько 70% продукції зі свого заводу вона продавала через мережу АЗС, а іншу частину відправляла на експорт.
Чому Nayara користується "тіньовим флотом"?
- Після уведення санкцій ЄС багато перевізників відмовилися возити продукцію Nayara, щоб уникнути обмежень. Через це компанії довелося знизити обсяги переробки нафти до 70-80% та звернутися до індійського уряду з проханням допомогти у транспортуванні палива.
- Міжнародна компанія, яка раніше постійно перевозила продукцію з НПЗ Nayara повідомила, що не може оформити страховку на свої судна через санкції.
- Однак Nayara, будучи приватною компанією, не планує відмовлятися від російської нафти, оскільки має довгострокові контракти на її постачання. Джерела зазначають, що російські структури надають допомогу компанії в організації перевезень.