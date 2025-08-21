Як Nayara доставляє російську нафту?

Після запровадження у липні санкцій ЄС у Nayara Energy почалися труднощі з перевезення палива та постачання нафти на її НПЗ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Однак Індія дотримується санкцій ООН, проте не односторонніх обмежень, запроваджених Європою. Тому нафтові компанії країни можуть використовувати навіть підсанкційні судна для транспортування нафтопродуктів. Цим Nayara і скористалася.

У серпні компанія імпортувала не менше семи партій російської нафти танкерами, що знаходяться під санкціями і входять до так званого ""тіньового флоту".

Кожне судно доставило приблизно 700 000 барелів нафти марки Urals.

Експортувала індійська компанія здебільшого дизель та бензин. Для їх перевезення використовувала танкери:

Pushpa;

Leruo;

Nova;

Tempest Dream;

Sard;

Uriel;

та Varg.

Усі вони знаходяться під санкціями ЄС. Частину навіть перейменували після потрапляння до санкційного списку.

Торговий представник Росії в Індії Євген Грива цього тижня навіть заявив, що Nayara "немає проблем з постачанням російської нафти". Вона отримує її від "Роснєфті", яка контролює компанію.

Важливо! Nayara Energy забезпечує переробку близько 8% від загальних 5,2 мільйона барелів на добу, які щодня переробляються і Індії. Вона має великий НПЗ у штаті Гуджарат з потужністю 400 000 барелів на день та понад 6 600 автозаправних станцій по всій Індії. Близько 70% продукції зі свого заводу вона продавала через мережу АЗС, а іншу частину відправляла на експорт.

Чому Nayara користується "тіньовим флотом"?