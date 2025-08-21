Как Nayara доставляет российскую нефть?

После введения в июле санкций ЕС в Nayara Energy начались трудности с перевозкой топлива и поставки нефти на ее НПЗ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Однако Индия придерживается санкций ООН, однако не односторонних ограничений, введенных Европой. Поэтому нефтяные компании страны могут использовать даже подсанкционные суда для транспортировки нефтепродуктов. Этим Nayara и воспользовалась.

В августе компания импортировала не менее семи партий российской нефти танкерами, находящимися под санкциями и входящими в так называемый ""теневой флот".

Каждое судно доставило примерно 700 000 баррелей нефти марки Urals.

Экспортировала индийская компания в основном дизель и бензин. Для их перевозки использовала танкеры:

Pushpa;

Leruo;

Nova;

Tempest Dream;

Sard;

Уриэль;

и Varg.

Все они находятся под санкциями ЕС. Часть даже переименовали после попадания в санкционный список.

Торговый представитель России в Индии Евгений Грива на этой неделе даже заявил, что Nayara "нет проблем с поставками российской нефти". Она получает ее от "Роснефти", которая контролирует компанию.

Важно! Nayara Energy обеспечивает переработку около 8% от общих 5,2 миллиона баррелей в сутки, которые ежедневно перерабатываются и Индии. Она имеет большой НПЗ в штате Гуджарат с мощностью 400 000 баррелей в день и более 6 600 автозаправочных станций по всей Индии. Около 70% продукции со своего завода она продавала через сеть АЗС, а остальную часть отправляла на экспорт.

Почему Nayara пользуется "теневым флотом"?