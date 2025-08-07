Почему Nayara Energy потеряла перевозчиков?

В июле Nayara Energy, которая частично принадлежит российскому гиганту "Роснефть", попала под санкции Евросоюза. После этого у нее начались проблемы с перевозчиками, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Индийская компания не может найти судна для транспортировки топлива на свои автозаправочные станции в Индии. Это при том, что она владеет 6500 АЗС по всей стране – около 7% от общей сети.

После санкций ЕС некоторые судоходные компании не захотели грузить топливо с НПЗ и начали требовать от Nayara Energy разорвать контракты.

А Microsof даже на время прекратила предоставлять критически важные услуги.

Важно! Nayara Energy владеет вторым по мощности нефтеперерабатывающим заводом в Индии, который способен перерабатывать до 20 миллионов тонн в год. После решения Евросоюза, ей пришлось сократить переработку нефти.

Поможет ли правительство компании?

Министерства судоходства, нефти и иностранных дел Индии откликнулось на просьбу компании. В ближайшее время планируются встречи для решения затруднительной ситуации.

Сейчас чиновник в Нью-Дели размышляют над тем, чтобы привлечь для перевозки нефтепродуктов суда под индийским флагом, которыми владеют местные компании.

Однако судовладельцы указывают на проблемы со страхованием рейсов Nayara Energy. Ведь большинство страховых компаний базируются в Европе и отказываются покрывать такие перевозки из-за санкций ЕС.

Стоит знать! Ранее Nayara Energy предложила государственным розничным продавцам топлива продавать ее продукцию на внутреннем рынке.