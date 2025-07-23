Как санкции повлияли на индийские НПЗ?

Второе судно изменило планы после санкции ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Nayara Energy, которая частично принадлежит "Роснефти", нарушил новый пакет санкций, введенный Европейским Союзом.

По данным отслеживания судов LSEG, судно Chang Hang Xing Yun планирует загрузить около 35 тысяч тонн дизтоплива со сверхнизким содержанием серы из Кувейта 1 августа, после чего отправится в Восточную Африку.

Взамен ранее планировалось, что с 29 по 31 июля в порту Вадинар компании Nayara Energy будет загружено около 35 тысяч тонн дизельного топлива. Груз будет отправлен или в Юго-Восточную Азию, или в Читтагонг (Бангладеш) зафрахтованным компанией PetroChina судном.

Компания Nayara Energy заявила, что осуждает "несправедливое и одностороннее" решение ЕС ввести против нее санкции, тогда как Индия также заявила, что не поддерживает санкции блока.

Что происходит с танкерами, которые должны были загружать нефть?

Танкеры, зафрахтованные BP и Shell, покидают порт Вадинар, которым руководит подсанкционная Nayara Energy, без загрузки груза.

Судно Talara должно было загрузить 60 000 метрических тонн (447 000 баррелей) дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы в порту Вадинар, который принадлежит компании Nayara. Груз предназначался для Африки. Nayara частично принадлежит "Роснефти", а также BP.

Изменение плана загрузки свидетельствует, что санкции ЕС, наложенные на Nayara, начали затруднять экспорт нефтепродуктов с этого предприятия, которое является одним из двух частных экспортеров топлива в Индии.

