Что происходит с танкерами, которые должны были загружать нефть?

Это может свидетельствовать о том, что новые санкции Европейского Союза против России начинают давать результат, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Судно Talara должно было загрузить 60 000 метрических тонн (447 000 баррелей) дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы в порту Вадинар, который принадлежит компании Nayara. Груз предназначался для Африки. Nayara частично принадлежит "Роснефти", а также BP.

Изменение плана загрузки свидетельствует, что санкции ЕС, наложенные на Nayara, начали затруднять экспорт нефтепродуктов с этого предприятия, которое является одним из двух частных экспортеров топлива в Индии.

Новый санкционный пакет против России, введенный ЕС в связи с войной в Украине, нацелен на дальнейшее ослабление российской нефтегазовой отрасли,

– напомнили в Reuters.

После этого BP отказалась от судна и снова выставила его для фрахтования в пределах Индии или региона Ближнего Востока. В частности Nayara заявила, что осуждает "несправедливое и одностороннее" решение ЕС о санкциях против компании. Индия, в свою очередь, сообщила, что не поддерживает "односторонние санкции" Евросоюза.

После введения санкций Nayara изменила условия тендера на закупку нефти, выданного в понедельник, требуя предоплату,

– добавили в материале.

Еще одно судно – танкер среднего класса Pacific Martina, зафрахтован компанией Shell – прибыло в Вадинар 18 июля для загрузки авиационного топлива. После загрузки топливом Pacific Martina частично остался загруженным и сейчас стоит на якоре возле порта рядом с Talara.

Интересно! Кроме того, PetroChina предварительно зафрахтовала среднетоннажный танкер Chang Hang Xing Yun для загрузки 35 000 тонн газойля 29-31 июля в порту Вадинар с возможностью разгрузки в Сингапуре или Читтагонге.