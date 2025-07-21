Почему ЕС ввел санкции против известного трейдера нефти из Ирана?

Госейн Шамхани, отец которого является старшим советником Верховного лидера Аятоллы Али Хаменеи, был добавлен в санкционный список ЕС из-за его участия в торговле российской нефтью и как "ключевой игрок" в так называемом "теневом флоте" России, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В список также попали его компании, зарегистрированные в Дубае:

Admiral Group;

Milavous Group Ltd.

Хосейн Шамхани вовлечен в экономический сектор, который обеспечивает существенный источник доходов для правительства Российской Федерации,

– указано в заявлении ЕС.

Расследование Bloomberg News в прошлом году показало, как сеть Шамхани стала одним из главных игроков в экспорте российской и иранской нефти, а также создала хедж-фонд с офисами в Лондоне, Дубае и Женеве для управления доходами. Сам Шамхани постоянно опровергал выводы журналистов Bloomberg относительно своей деловой деятельности.

Напомним! Новые санкции ЕС направлены на дальнейшее сокращение энергетических доходов Кремля, большинство которых поступает от экспорта нефти в Индию и Китай. Также ЕС также осуществил ценовое ограничение на нефть.