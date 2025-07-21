Чем России грозит новый потолок цен на нефть?

Об этом рассказал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телеканала "Мы - Украина".

Читайте также Самая дорогая нефть: сколько стоит 1 баррель нефти на рынке в июле

Власюк отметил, что новый потолок цен на нефть приведет к потерям для Кремля. Речь идет о 10-20 долларов на каждом барреле. И это несмотря на то, что российская нефть и так продается со значительным дисконтом.

В целом Россия несет значительные убытки, поскольку большинство танкеров "теневого флота" уже под санкциями, а легальные перевозчики могут отказаться от перевозок российской нефти,

– сказал Владислав Власюк.

Согласно его словам, убытки Москвы зависят от того, удастся ли реализовать ценовое ограничение на нефть. Если же полностью, то это "минус 30 миллиардов, если как сейчас, то около 15-20 миллиардов".

Важно! Ограничения, которые внедрены западными странами, создают существенные проблемы в российской экономике, но этого давления пока недостаточно, чтобы заставить Москву прекратить войну в Украине.