Как Китай "навлек" на себя санкции?

Китай и Индия продолжают подпитывать российскую экономику, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Брюссель готовится настаивать на санкциях против Китая из-за его участия в поддержке войны России против Украины. Этот шаг последовал после июльского сообщения Reuters о том, что двигатели для дронов китайского производства тайно поставлялись в Россию через подставные компании, обозначенные как "промышленные холодильные установки", чтобы обойти западные санкции.

После разоблачения схемы 15 стран ЕС обратились к Пекину по поводу поставок, но Китай либо отрицал свою причастность, либо отказался отвечать.

Отчет является точным и показывает, что Китай усиливает свою роль, как количественно, так и качественно. Можно сказать, что без китайской поддержки война сейчас выглядела бы совсем иначе. После августа мы будем настаивать на санкциях,

– сообщил один из дипломатов ЕС.

Почему Пекин рискует ради соглашений с Россией и Ираном

Китай не сдает позиций под давлением США о прекращении закупок российской и иранской нефти, защищая свои национальные интересы.

С таким заявлением МИД Китая выступило после двух дней переговоров в Стокгольме, которые должны приблизить торговое соглашение между странами.

Принуждение и давление не приведут ни к чему. Китай решительно будет защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития,

– отметили в министерстве.

Издание отмечает, что такой ответ Пекина является показательным. Ведь сейчас две крупнейшие экономики мира пытаются наладить коммерческие связи после недавних жестких торговых ограничений. Это означает, что Пекин уверен в своей жесткой позиции во время переговоров с администрацией Дональда Трампа.

