Якщо саміт лідерів не принесе результату, США готові запровадити санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл", передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Як Трамп діятиме, якщо саміт з Путіним не матиме результату?

Американські чиновники на умовах анонімності повідомили виданню, що санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній мали б скоротити енергетичні доходи Кремля.

З огляду на побоювання щодо впливу на ціни, Трамп розраховує – якщо такий крок і буде зроблено – то він матиме тимчасовий характер.

Серед інших можливих заходів – посилення обмежень проти "тіньового флоту" російських нафтових танкерів і додаткові мита для покупців російської нафти, зокрема Китаю.

Посадовці застерігають, що запровадження будь-яких заходів може бути поступовим. Трамп раніше заявляв, що надає перевагу митам, а не санкціям, вважаючи їх ефективнішими.

Зауважимо, що "Роснефть", яку очолює близький союзник Путіна Ігор Сєчин, та "Лукойл" є двома найбільшими виробниками нафти в Росії. Разом вони забезпечують майже половину всього експорту сирої нафти країни.

Загроза нових санкцій є частиною тактики США перед самітом, щоб показати готовність посилити тиск на Росію. Для Трампа характерно використовувати економічні інструменти як "батіг і пряник".

Однак, слід нагадати, що Дональд Трамп раніше вже погрожував Росії жорсткими санкціями і навіть встановлював дедлайн до 8 серпня, однак так і не наважився втілити погрози у життя.