Если саммит лидеров не принесет результата, США готовы ввести санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Как Трамп будет действовать, если саммит с Путиным не будет иметь результата?

Американские чиновники на условиях анонимности сообщили изданию, что санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний должны сократить энергетические доходы Кремля.

Учитывая опасения относительно влияния на цены, Трамп рассчитывает – если такой шаг и будет сделан – то он будет иметь временный характер.

Среди других возможных мер – усиление ограничений против "теневого флота" российских нефтяных танкеров и дополнительные пошлины для покупателей российской нефти, в частности Китая.

Чиновники предостерегают, что введение любых мер может быть постепенным. Трамп ранее заявлял, что предпочитает пошлины, а не санкции, считая их более эффективными.

Заметим, что "Роснефть", которую возглавляет близкий союзник Путина Игорь Сечин, и "Лукойл" являются двумя крупнейшими производителями нефти в России. Вместе они обеспечивают почти половину всего экспорта сырой нефти страны.

Угроза новых санкций является частью тактики США перед саммитом, чтобы показать готовность усилить давление на Россию. Для Трампа характерно использовать экономические инструменты как "кнут и пряник".

Однако, следует напомнить, что Дональд Трамп ранее уже угрожал России жесткими санкциями и даже устанавливал дедлайн до 8 августа, однако так и не решился воплотить угрозы в жизнь.