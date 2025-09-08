У неділю, 7 вересня, Дональд Трамп зробив низку заяв для журналістів. Зокрема, він анонсував візит до США європейських союзників, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

Дивіться також Пінг-понг між Вашингтоном і Європою: політолог із США відповів, що декларує "Коаліція охочих"

Що сказав Трампа про війну в Україні?

Американський лідер сказав журналістам, що у понеділок чи вівторок до США прилетять деякі європейські лідери, аби обговорити шляхи вирішення війни в Україні.

Певні європейські лідери прилітають до нашої країни у понеділок чи вівторок в індивідуальному порядку, і я думаю, ми вирішимо це питання (війну в Україні – 24 Канал). Мусимо вирішити,

– сказав Трамп.

На запитання, що є найбільшою перешкодою для миру, Дональд Трампа відповів: "Ну, побачимо. У нас точаться дуже цікаві дискусії".

У відповідях на два питання Трамп чотири рази повторив, що питання буде вирішено, п'ять разів заявив, що незадоволений ситуацією і знову повторив, що він уже зупинив сім воєн.

Також політик повідомив, що у найближчі дні матиме телефонну розмову з Володимиром Путіним.

Зверніть увагу! Видання AP повідомляло, що 8 вересня відбудеться зустріч європейських урядовців та представників США. Очікується, що вони мають узгодити нові кроки економічного тиску на Росію.

Які останні заяви Трамп робив щодо війни в Україні?