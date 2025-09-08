У неділю, 7 вересня, Дональд Трамп зробив низку заяв для журналістів. Зокрема, він анонсував візит до США європейських союзників, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.
Що сказав Трампа про війну в Україні?
Американський лідер сказав журналістам, що у понеділок чи вівторок до США прилетять деякі європейські лідери, аби обговорити шляхи вирішення війни в Україні.
Певні європейські лідери прилітають до нашої країни у понеділок чи вівторок в індивідуальному порядку, і я думаю, ми вирішимо це питання (війну в Україні – 24 Канал). Мусимо вирішити,
– сказав Трамп.
На запитання, що є найбільшою перешкодою для миру, Дональд Трампа відповів: "Ну, побачимо. У нас точаться дуже цікаві дискусії".
У відповідях на два питання Трамп чотири рази повторив, що питання буде вирішено, п'ять разів заявив, що незадоволений ситуацією і знову повторив, що він уже зупинив сім воєн.
Також політик повідомив, що у найближчі дні матиме телефонну розмову з Володимиром Путіним.
Зверніть увагу! Видання AP повідомляло, що 8 вересня відбудеться зустріч європейських урядовців та представників США. Очікується, що вони мають узгодити нові кроки економічного тиску на Росію.
Які останні заяви Трамп робив щодо війни в Україні?
- 7 вересня Дональд Трамп сказав, що він готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії. Зауважимо, що президент США неодноразово погрожував новими обмеженнями Кремлю, однак так і не втілив свої погрози у життя.
- 5 вересня американський лідер вкотре визнав, що закінчити війну в Україні виявилося завданням набагато складнішим, ніж він очікував. "Війна в Україні закінчиться або доведеться заплатити "пекельну" ціну, – заявив Трамп.
- Президент США також наголосив, що ані Зеленський, ані Путін ще не готові до мирної угоди.