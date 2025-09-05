Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Що сказав Трамп про війну в Україні 5 вересня?

Він, як і завжди, сказав, що налаштований покласти край війні. Як і попередні сім війн, які він нібито завершив.

Але це виявилося трохи складніше, ніж я думав. І це буде зроблено, або вони будуть змушені заплатити пекельну ціну,

– висловився він.

Трамп говорить про війну в Україні: дивіться відео

Також президент США відповів на запитання, чи братиме країна участь у забезпеченні гарантій безпеки для України після закінчення війни.

Ну, ми над цим працюватимемо. Ми їм допоможемо. Дивіться, ми хочемо врятувати багато життів, тому ми щось із цим зробимо. Думаю, люди очікують, що ми їм допоможемо. Європа буде першою і, безперечно, хоче бути першою. Вона хоче покласти цьому кінець і це закінчиться. Закінчиться раптово. Все складеться – ви побачите,

– сказав він.

Зверніть увагу! Буквально цими ж словами Трамп коментував те саме питання тиждень тому – 30 серпня. "Можливо, ми щось зробимо", – відповів він тоді.

Чому Трамп так поводиться щодо України?

Є думка, що Путін має на нього вплив. Тож лідер США без кінця дає час агресору та обіцяє жорстку реакцію – щоправда, невідомо коли.