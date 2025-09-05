Нову назву міністерства Трамп назвав "найдоречнішою" у наш час. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Білий дім.

Як прокоментував Трамп своє рішення?

Підписуючи указ про перейменування Міністерства оборони, Трамп заявив, що США виграли ледь не усі війни.

Ми виграли Першу світову, Другу світову, все до і між ними. Потім вирішили стати "прогресивними" і перейменували на Міністерство оборони. Тож повертаємося до Міністерства війни. Гадаю, це набагато доречніша назва, особливо зважаючи на нинішню ситуацію у світі,

– заявив Трамп.

На тлі цього рішення, на своїй сторінці в Х Піт Гегсет уже перейменувався на "міністра війни".

Довідково. Із 1789 року у США існувало відомство під назвою "Департамент війни США", яке було створене рішенням Конгресу для управління сухопутними військами. Воно стало одним із перших федеральних органів виконавчої влади.



Після Другої світової війни у 1947 році його офіційно ліквідували, а з 1949 року у США працювало Міністерство оборони.