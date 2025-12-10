Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеве видання Orange County Register.

Чому у США арештували українку?

У виданні, посилаючись на чоловіка українки Віктора Короля, який є громадянином США кажуть, що Вікторія Булавіна вперше в'їхала в країну 2022 року в межах гуманітарної програми президента Джо Байдена для українців, які були вимушені покинути свою країну через війну.

Зазначається, що її дочка брала участь у змаганнях з гімнастики в США, коли почалася війна, і пізніше вони возз'єдналися завдяки програмі Uniting for Ukraine. Минулого четверга подружжя пішло на зустріч, яка мала бути їхньою останньою співбесідою для отримання грін-карти на підставі шлюбу.

Ближче до кінця співбесіди жінку заарештували агенти імміграційної та митної служби на очах у чоловіка.

За словами Короля, хоча пара й чула в новинах, що деяких людей затримували під час таких співбесід, вони сподівалися, що з ними цього не станеться, оскільки Вікторія не мала жодних порушень міграційного законодавства.

Ми хвилювалися через це. Але подумали, що з її статусом усе гаразд. Якщо хочеш отримати грін-карту, не можна просто не піти на співбесіду,

– сказав він журналістам.

Як пише Orange County Register із посиланням на адвоката українки, заяву жінки на отримання Тимчасового статусу захисту (TPS) американські урядовці схвалили в червні 2024 року і діяти він мав до квітня 2025 року.

Однак пізніше глава Міністерства внутрішньої безпеки США Крісті Ноем оголосила про продовження на 18 місяців терміну дії статусу для українців, які перереєструвалися в програмі, до жовтня 2026 року.

Водночас у січні 2025 року, за кілька місяців до закінчення терміну дії її статусу, Булавіна подала заяву на його продовження, а також на продовження дозволу на роботу, у встановлені міграційною службою терміни.

Згідно з федеральними правилами, її статус зберігається, поки продовження перебуває на розгляді, що означає, що вона перебуває в періоді дозволеного перебування, сказав виданню її адвокат. Однак адвокатка Керолайн Метьюз із Pathway to Citizenship San Diego зазначає, що випадки арешту є доволі частими.

Метьюз, у якої в листопаді було заарештовано ще одну клієнтку якраз наприкінці співбесіди, описала виданню ситуацію як "пастку, влаштовану ICE" (імміграційною та митною поліцією США).

Це безпрецедентно. Особливо у випадку Вікторії, тому що вона навіть не порушила законодавство,

– додала вона.

Як пише видання, за словами Короля, Булавіну після затримання доправили в центр утримання Otay Mesa в суботу ввечері або рано в неділю, 7 грудня. Метьюз заявила, що її клієнтка дотримувалася правил і не має судимостей.

Вона приїхала до США на законних підставах, продовжила свій легальний статус, виконувала всі інструкції USCIS і пройшла співбесіду для отримання грін-карти з повною прозорістю. Немає жодних підстав для її затримання і розлуки з сім'єю, особливо в той час, коли її чоловік бореться з раком.