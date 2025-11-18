Про це повідомив глава ДПСУ Андрій Демченко у коментарі 24 Каналу. Наразі обставини, через які було прийнято рішення про примусове видворення українців, встановлюються.

Що відомо про депортацію українців зі США?

У ДПСУ розповіли, що повернули громадян зі США спочатку до Польщі, а тоді вони відправилися до України.

Сьогодні через пункт пропуску "Шегині", що на кордоні з Польщею зі Сполучених Штатів Америки були повернуті 50 громадян. Вони документовані відповідними документами щодо приналежності до громадянства України чи документами на повернення,

– сказав Демченко.

Перед цим Україна отримувала інформацію зі США про плани на видворення транзитом через польську територію осіб без громадянства США, які є вихідцями з України.

"Наразі прикордонниками забезпечено їхнє оформлення в прикордонному відношенню на в'їзд в Україну відповідно до визначених законодавством Правил", – додав глава ДПСУ.

Він наголосив, що Україна в будь-яких випадках приймає своїх громадян.

Інші випадки депортацій