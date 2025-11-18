Про це повідомив глава ДПСУ Андрій Демченко у коментарі 24 Каналу. Наразі обставини, через які було прийнято рішення про примусове видворення українців, встановлюються.
Що відомо про депортацію українців зі США?
У ДПСУ розповіли, що повернули громадян зі США спочатку до Польщі, а тоді вони відправилися до України.
Сьогодні через пункт пропуску "Шегині", що на кордоні з Польщею зі Сполучених Штатів Америки були повернуті 50 громадян. Вони документовані відповідними документами щодо приналежності до громадянства України чи документами на повернення,
– сказав Демченко.
Перед цим Україна отримувала інформацію зі США про плани на видворення транзитом через польську територію осіб без громадянства США, які є вихідцями з України.
"Наразі прикордонниками забезпечено їхнє оформлення в прикордонному відношенню на в'їзд в Україну відповідно до визначених законодавством Правил", – додав глава ДПСУ.
Він наголосив, що Україна в будь-яких випадках приймає своїх громадян.
Інші випадки депортацій
Наприкінці вересня Польща депортувала 42-річного українця за керування потягом Київ – Хелм у нетверезому стані. Чоловіку заборонили в'їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони на 5 років.
Ще влітку зі США депортували 24 громадян України. Вони були затримані та утримувані в депортаційних центрах через порушення імміграційного законодавства.
У той же період Польща також депортувала 15 українців через загрозу громадській безпеці. Серед депортованих були особи, засуджені за крадіжки, грабежі, зберігання наркотиків підробку документів та керування транспортним засобом у нетверезому стані.