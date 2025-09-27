Причиною депортації став інцидент, який трапився 23 вересня. Польській поліції надійшло повідомлення про те, що машиніст пасажирського потягу Київ – Хелм був п'яний, передає 24 Канал із посиланням на Onet.
Що відомо про депортацію українського машиніста?
Зазначається, що українець керував напідпитку потягом, на борту якого перебували 200 людей. Тест на тверезість показав, що вміст алкоголю в його організмі становив 0,3 проміле.
Подію почали розслідувати. Через порушення закону правоохоронці подали запит до прикордонників із проханням ухвалити рішення про депортацію українця. Зрештою, у четвер чоловіка депортували.
Які інші випадки депортації українців
- 30 серпня стало відомо, що Польща депортувала 15 українців через загрозу громадській безпеці. Депортованим заборонили в'їзд до країни на строк від п'яти до десяти років, їх імена внесли до переліку небажаних осіб. Серед депортованих – особи, які були неодноразово засуджені за крадіжки, грабежі, зберігання наркотиків підробку документів та керування транспортним засобом у нетверезому стані.
- 21-річного українця депортували з Польщі за запуск дрона над урядовими будівлями у Варшаві.
- Раніше зі США депортували 24 громадян України, які були затримані та утримувані в депортаційних центрах через порушення імміграційного законодавства.