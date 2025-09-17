Про це пише 24 Канал з посиланням на RMF 24.

Що загрожує затриманим за запуск дрона?

За даними ЗМІ, польські правоохоронці депортували українця, якого підозрюють у запуску безпілотника над урядовими будівлями у Варшаві. Затриманим виявився 21-річний чоловік. Він визнав свою провину та сплатив штраф у розмірі 4 000 злотих.

Також його вирішили депортувати з Польщі. Тепер йому заборонено відвідувати Польщу та інші держави Шенгенської зони впродовж п'яти років.

Разом з українцем затримали 17-річну білоруску. За даними слідства вона була лише свідком. Дівчину відпустили.

Як пише видання, агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) перевіряє, чи міг політ дрона над Бельведерським палацом бути шпигунським.

Телефони затриманих проаналізували, однак доказів, які б свідчили про їхні зв'язки з іноземними спецслужбами, не виявили.

Яка ситуація з дронами у Польщі?