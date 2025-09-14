Керівник департаменту Dronarium Academy Дмитро Следюк в ефірі 24 Каналу розповів, чому Польща зреагувала саме у такий спосіб на заліт у її повітряний простір дронів. Він пояснив, через що в Україні збивають російські дрони іншими засобами.

Дивіться також Польща вперше відбивалась від російських "Шахедів": все, що відомо

За яким сценарієм поляки діяли, відбиваючи атаку російських дронів?

"У Польщі практично нема досвіду перехоплення малорозмірних і малопомітних з радіолокаційного погляду цілей. В них нема таких мобільних груп, як у нас, які доволі ефективно з цим працюють", – наголосив керівник департаменту Dronarium Academy.

Відповідно тому поляки працювали так, за його словами, як потребує військовий сценарій.

Вони підняли великі винищувачі, навіть дозаправник, у них працював літак радіолокаційної розвідки. Зреагували, ніби йшла авіаційна дивізія. Проте це стандартний сценарій реагування ППО. Тому вони і діяли, як було потрібно,

– підкреслив Дмитро Следюк.

Польським спеціалістам потрібно навчитися витрачати менше ресурсів та працювати з більшою ефективністю. Тому що, на його думку, винищувач F-35 навряд чи пристосований для збиття малошвидкісних таких малопомітних цілей.

Атака російських дронів на Польщу: яка була реакція?