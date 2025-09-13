Це повідомив експрезидент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю RMF FM, передає 24 Канал.

Що сказав Дуда про атаку дронами?

Анджей Дуда прокоментував вторгення російських безпілотників у повітряний простір країни 10 вересня. Колишній президент Польщі наголосив, що країна не має антидронової системи, тож для збиття БпЛА довелося підняти дорогі бойові літаки.

Водночас завжди можна сказати: гаразд, але це тому, що немає антидронової системи. Ми не мали можливості дешевше відреагувати на цю атаку дронів, а мусили підіймати літаки, тобто залучити найважчу артилерію,

– сказав експрезидент Польщі.

На думку Дуди, цю ситуацію можна бути частиною російських навчань "Захід-2025" для перевірки оборонних можливостей Польщі та солідарності НАТО. Колишній президент також зазначив, що атака може бути початком "нової форми гібридної загрози".

Попри це, Дуда зазначив, що польська реакція була правильною, адже життя громадян є найважливішим для країни.

"Не має значення, якими були витрати, бо життя поляків неоціненне", – сказав екслідер Польщі.

