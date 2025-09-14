Руководитель департамента Dronarium Academy Дмитрий Следюк в эфире 24 Канала рассказал, почему Польша среагировала именно таким образом на залет в ее воздушное пространство дронов. Он объяснил, из-за чего в Украине сбивают российские дроны другими средствами.

По какому сценарию поляки действовали, отражая атаку российских дронов?

"У Польши практически нет опыта перехвата малоразмерных и малозаметных с радиолокационной точки зрения целей. У них нет таких мобильных групп, как у нас, которые довольно эффективно с этим работают", – отметил руководитель департамента Dronarium Academy.

Соответственно поэтому поляки работали так, по его словам, как требует военный сценарий.

Они подняли большие истребители, даже дозаправщик, у них работал самолет радиолокационной разведки. Отреагировали, будто на них шла авиационная дивизия. Однако это стандартный сценарий реагирования ПВО. Поэтому они и действовали, как было нужно,

– подчеркнул Дмитрий Следюк.

Польским специалистам нужно научиться тратить меньше ресурсов и работать с большей эффективностью. Потому что, по его мнению, истребитель F-35 вряд ли приспособлен для сбивания малоскоростных таких малозаметных целей.

Атака российских дронов на Польшу: какая была реакция?