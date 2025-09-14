Руководитель департамента Dronarium Academy Дмитрий Следюк в эфире 24 Канала рассказал, почему Польша среагировала именно таким образом на залет в ее воздушное пространство дронов. Он объяснил, из-за чего в Украине сбивают российские дроны другими средствами.
Смотрите также Польша впервые отбивалась от российских "Шахедов": все, что известно
По какому сценарию поляки действовали, отражая атаку российских дронов?
"У Польши практически нет опыта перехвата малоразмерных и малозаметных с радиолокационной точки зрения целей. У них нет таких мобильных групп, как у нас, которые довольно эффективно с этим работают", – отметил руководитель департамента Dronarium Academy.
Соответственно поэтому поляки работали так, по его словам, как требует военный сценарий.
Они подняли большие истребители, даже дозаправщик, у них работал самолет радиолокационной разведки. Отреагировали, будто на них шла авиационная дивизия. Однако это стандартный сценарий реагирования ПВО. Поэтому они и действовали, как было нужно,
– подчеркнул Дмитрий Следюк.
Польским специалистам нужно научиться тратить меньше ресурсов и работать с большей эффективностью. Потому что, по его мнению, истребитель F-35 вряд ли приспособлен для сбивания малоскоростных таких малозаметных целей.
Атака российских дронов на Польшу: какая была реакция?
- Ночью 10 сентября "Шахеды" вторглись в воздушное пространство Польши и страна подняла в небо военные самолеты и перевела системы ПВО в состояние высокой боевой готовности.
- Российскую атаку отражали истребители – польские F-16 и нидерландские F-35. Также были привлечены итальянские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS и самолеты-заправщики общего пользования НАТО.
- Экс-президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что поскольку Польша не имеет системы противодействия дронам, то для того, чтобы отбить атаку, привлекла дорогие истребители. В то же время он считает, что такая реакция была правильной, потому что "жизнь поляков неоценима".
- Также НАТО активировал статью 4, в соответствии с которой страны-члены Альянса должны консультироваться, когда территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из государств-участников оказываются под угрозой.
- Кроме того, НАТО начинает миссию "Восточный часовой" (Eastern Sentry), что имеет целью усиление своего восточного фланга.