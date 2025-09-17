Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RMF 24.
Что грозит задержанным за запуск дрона?
По данным СМИ, польские правоохранители депортировали украинца, которого подозревают в запуске беспилотника над правительственными зданиями в Варшаве. Задержанным оказался 21-летний мужчина. Он признал свою вину и заплатил штраф в размере 4 000 злотых.
Также его решили депортировать из Польши. Теперь ему запрещено посещать Польшу и другие государства Шенгенской зоны в течение пяти лет.
Вместе с украинцем задержали 17-летнюю белоруску. По данным следствия она была лишь свидетелем. Девушку отпустили.
Как пишет издание, агентство внутренней безопасности Польши (ABW) проверяет, мог ли полет дрона над Бельведерским дворцом быть шпионским.
Телефоны задержанных проанализировали, однако доказательств, свидетельствующих об их связи с иностранными спецслужбами, не обнаружили.
Какова ситуация с дронами в Польше?
Сначала 10 сентября во время масштабной атаки России на Украину БПЛА залетели в воздушное пространство НАТО. В результате атаки работу нескольких аэропортов в Польше пришлось временно ограничить.
Затем стало известно, что 15 сентября ликвидировали дрон, что пролетал над правительственными зданиями в Польше. Речь идет о территории резиденций президента и премьер-министра страны.
Руководитель департамента Dronarium Academy Дмитрий Следюк в эфире 24 Канала объяснил, почему польские силы применили авиацию для реагирования. Он отметил, что в Польше почти нет опыта перехвата малогабаритных и малозаметных для радаров объектов.
Следюк в комментарии также сказал, что у поляков отсутствуют мобильные группы, подобные тем, что действуют в Украине и демонстрируют высокую эффективность.