Что сказал Мерц о Путине 17 сентября?

В своем выступлении канцлер сосредоточился на атаке России на Польшу.

Россия хочет коварно дестабилизировать наши свободные общества,

– заявил Мерц.

Он подчеркнул, что нарушение Россией воздушного пространства Польши и Румынии является частью длительной тенденции к испытанию границ ЕС и НАТО и саботажа со стороны Путина.

Также Мерц вспомнил об Украине, сказав, что мирное соглашение не может быть достигнуто за счет политического суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Навязанный мир, мир без свободы, будет побуждать Путина искать новую цель", – акцентировал политик.

Как в Европе и США воспринимают атаки дронами на Польшу?