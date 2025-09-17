Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Insider.
Почему Москва не арестовывает Яна Марсалека?
Австриец Ян Марсалек сбежал от ответственности, когда в 2019 году в немецкой компании Wirecard обнаружили недостачу 2 миллиардов евро. Затем он появился в Беларуси, а теперь живет в Москве. И не очень скрывается.
Марсалек изменил внешность – отрастил бороду и пересадил волосы. Это дало ему основания скрываться за паспортами нескольких священников. Журналисты получили доступ к переписке Марсалека, где он пишет бывшему деловому партнеру, мол, в Москве очень хорошо работает система распознавания лиц.
Также мужчину замечали в компании некой Татьяны Спиридоновой. С ней Марсалека связывали сначала деловые отношения, но потом образовалась пара.
Спиридонова закончила Институт практического востоковедения и магистратуру Института стран Азии и Африки, преподавала турецкий и работала в Российско-турецком торговом партнерстве. В 2016 году у нее появился дипломатический паспорт и доступ к совершенно секретной информации. Это дало основания считать, что она завербована российской разведкой.
Татьяна была близкой подругой ГРУшника Станислава Петлинского, который курировал Марсалека. С австрийцем девушка познакомилась после его переезда в Москву.
Именно она возила на Лубянку похищенные телефоны трех бывших высокопоставленных чиновников МВД Австрии, ноутбук одного из австрийских чиновников и ноутбук Христо Грозева. То есть участвовала в операциях вместе с подозреваемым.
Девушки – это идеально. Они выглядят невинными,
– писал Марсалек своему коллеге.
Тем временем Марсалек "мигрировал" из ГРУ в ФСБ.
"Видно, что с конца 2021 года он все теснее сотрудничает с ФСБ. Об этом свидетельствует не только то, что сеть людей Марсалека в Европе начинает слежку за целями, которые интересуют ФСБ (в том числе за авторами этого расследования), но и то, что он сам физически начинает регулярно приходить на Лубянку", – рассказали Доброхотов и Грозев.
Таким образом, один из самых разыскиваемых преступников в мире свободно ходит по Москве и едва ли не ежедневно посещает Лубянку – основное здание органов российской госбезопасности. Он перестал скрывать это, когда публично всплыли его связи с российской разведкой.
Более того, Марсалек появляется на оккупированных территориях. Речь о Крыме и, предположительно, Донбассе. Есть фотографии Марсалека в военной экипировке и с нашивкой "Z".
Марсалек в форме / Фото из статьи The Insider
Марсалек совершил не менее пяти поездок в Крым, и явно не для курортного отдыха – каждый раз его пребывание там длилось чуть больше суток, а среди его попутчиков были бойцы российского спецназа. Источник в российских спецслужбах утверждает, что Марсалек участвовал в боевых задачах, не уточняя, в каких именно,
– информирует The Insider.
Он даже приглашал в поездки известного фотографа Сергея Берментьева, который снимал известных людей.
Коротко о Wirecard и работе Марсалека в компании
Эта компания занималась обработкой платежей. Но важно, что она работала с клиентами, с которыми не сотрудничали банки и крупные платежные системы – например, с порносайтами и нелегальными казино.
Марсалек был там главным исполнительным директором.
В финансовых бумагах сингапурского отделения Wirecard обнаружили несоответствия в 2019 году. Это сделали СМИ.
В 2020 году компания объявила о своем банкротстве. В это же время Марсалек поехал на Филиппины, но появился в Беларуси, где ему выдали новые паспорта.
Пока Марсалек жил в Европе, он создал шпионскую сеть там, которая работала десятилетиями.
Интересно, что когда бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес выложил сообщение о том, что ГУР работает лучше российских спецслужб, пользователи в комментариях предложили украинской разведке похитить Марсалека.