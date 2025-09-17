Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Insider.

Чому Москва не арештовує Яна Марсалека?

Австрієць Ян Марсалек утік від відповідальності, коли у 2019 році у німецькій компанії Wirecard виявили нестачу 2 мільярдів євро. Потім він вигулькнув у Білорусі, а тепер живе у Москві. І не дуже ховається.

Марсалек змінив зовнішність – відростив бороду і пересадив волосся. Це дало йому підстави ховатися за паспортами кількох священників. Журналісти отримали доступ до листування Марсалека, де він пише колишньому діловому партнеру, мовляв, у Москві дуже добре працює система розпізнавання облич.

Також чоловіка помічали у компанії такої собі Тетяни Спірідонової. З нею Марсалека пов'язували спершу ділові стосунки, та потім утворилася пара.

Спірідонова закінчила Інститут практичного сходознавства та магістратуру Інституту країн Азії та Африки, викладала турецьку та працювала у Російсько-турецькому торговельному партнерстві. У 2016 році у неї з'явився дипломатичний паспорт та доступ до цілком секретної інформації. Це дало підстави вважати, що вона завербована російською розвідкою.

Тетяна була близькою подругою ГРУшника Станіслава Петлінського, який курирував Марсалека. Із австрійцем дівчина познайомилася після його переїзду до Москви.

Саме вона возила на Лубянку викрадені телефони трьох колишніх високопосадовців МВС Австрії, ноутбук одного з австрійських чиновників і ноутбук Христо Грозєва. Тобто брала участь в операціях разом із підозрюваним.

Дівчата – це ідеально. Вони виглядають безневинними,

– писав Марсалек своєму колезі.

Тим часом Марсалек "мігрував" із ГРУ у ФСБ.

"Видно, що з кінця 2021 року він дедалі тісніше співпрацює з ФСБ. Про це свідчить не лише те, що мережа людей Марсалека в Європі починає стеження за цілями, які цікавлять ФСБ (у тому числі за авторами цього розслідування), а й те, що він сам фізично починає регулярно приходити на Лубянку", – розповіли Доброхотов і Грозєв.

Таким чином, один з найбільш розшукуваних злочинців у світі вільно ходить по Москві та чи не щодня відвідує Лубянку – основну будівлю органів російської держбезпеки. Він перестав приховувати це, коли публічно спливли його зв'язки з російською розвідкою.

Ба більше, Марсалек з'являється на окупованих територіях. Мова про Крим та, імовірно, Донбас. Є фотографії Марсалека у військовому екіпіруванні та з нашивкою "Z".



Марсалек у формі / Фото зі статті The Insider

Марсалек здійснив не менше п'яти поїздок до Криму, і явно не для курортного відпочинку – щоразу його перебування там тривало трохи більше доби, а серед його попутників були бійці російського спецназу. Джерело у російських спецслужбах стверджує, що Марсалек брав участь у бойових завданнях, не уточнюючи, в яких саме,

– інформує The Insider.

Він навіть запрошував у поїздки відомого фотографа Сергія Берментьєва, який знімав відомих людей.

