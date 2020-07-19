Завдяки спільним зусиллям розслідувацьких проєктів вдалося встановити місцерозташування чоловіка, якого розшукують у по всьому світу. Причиною такої "популярності" є афера на 2 мільярди євро, яку він провернув.

Cпільний матеріал про австрійця Яна Марсалека опублікували розслідувачі The Insider та Bellingcat, німецького видання Der Spiegel і видавництво McClatchy. Про це повідомляє The Insider.

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Результати журналістського розслідування

Ян Марсалек є одним з найбільш розшукуваних злочинців у світі. Місяць тому керована ним німецька компанія Wirecard обвалилася після того, як аудитори виявили нестачу майже 2 мільярдів євро. Незабаром з'ясувалося, що Марсалек пов'язаний не лише з фінансовими махінаціями, але і з ПВК у Лівії.

Також, за даними розслідувачів, злочинець тісно контактує з російськими спецслужбами і зараз переховується у Білорусі. У матеріалі сказано, що вдалося знайти безліч нових підтверджень його зв'язків з ФСБ.

За даними журналістів, зараз австрієць, ймовірно,перебуває у Вітебську. У бесіді з одним з колишніх колег Марсалек, відповідаючи на питання, чи перебуває він у "політично стабільному середовищі", заявив, що живе там, де "при владі одні й ті ж люди останні 25 років".

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У базі даних про перетин кордонів говориться, що він прибув до Білорусі на приватному літаку 18 червня 2020 року. Згідно з прикордонними даними, після цього він не залишав країну. Журналісти з'ясували, що Марсалек ймовірно прилетів до Мінська з Талліна, куди міг дістатися з Австрії або Німеччини. Вже через дві години після приземлення в Мінську цей же борт вилетів до Вітебська. Передбачається, що австрієць досі може перебувати в цьому місті.

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