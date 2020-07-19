У Білорусі знайшли одного з найбільш розшукуваних злочинців світу
Завдяки спільним зусиллям розслідувацьких проєктів вдалося встановити місцерозташування чоловіка, якого розшукують у по всьому світу. Причиною такої "популярності" є афера на 2 мільярди євро, яку він провернув.
Cпільний матеріал про австрійця Яна Марсалека опублікували розслідувачі The Insider та Bellingcat, німецького видання Der Spiegel і видавництво McClatchy. Про це повідомляє The Insider.
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Результати журналістського розслідування
Ян Марсалек є одним з найбільш розшукуваних злочинців у світі. Місяць тому керована ним німецька компанія Wirecard обвалилася після того, як аудитори виявили нестачу майже 2 мільярдів євро. Незабаром з'ясувалося, що Марсалек пов'язаний не лише з фінансовими махінаціями, але і з ПВК у Лівії.
Також, за даними розслідувачів, злочинець тісно контактує з російськими спецслужбами і зараз переховується у Білорусі. У матеріалі сказано, що вдалося знайти безліч нових підтверджень його зв'язків з ФСБ.
За даними журналістів, зараз австрієць, ймовірно,перебуває у Вітебську. У бесіді з одним з колишніх колег Марсалек, відповідаючи на питання, чи перебуває він у "політично стабільному середовищі", заявив, що живе там, де "при владі одні й ті ж люди останні 25 років".
Місто Вітебськ, де може перебувати Марсалек: карта
У базі даних про перетин кордонів говориться, що він прибув до Білорусі на приватному літаку 18 червня 2020 року. Згідно з прикордонними даними, після цього він не залишав країну. Журналісти з'ясували, що Марсалек ймовірно прилетів до Мінська з Талліна, куди міг дістатися з Австрії або Німеччини. Вже через дві години після приземлення в Мінську цей же борт вилетів до Вітебська. Передбачається, що австрієць досі може перебувати в цьому місті.
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Що відомо про Яна Марсалека та Wirecard: головне
- Німецька компанія Wirecard займалася обробкою платежів і працювала з клієнтами, з якими не співпрацювали банки і великі платіжні системи. До прикладу, з порносайтами і нелегальними казино.
- У 2019 році журналісти Financial Times виявили невідповідності у фінансових паперах сінгапурського відділення Wirecard. Мовиться про дивні угоди і підроблені контракти.
- Розслідування аудиторів показало, що на рахунках компанії не вистачає приблизно 2 мільярди євро.
- У червні 2020 року весь топменеджмент, включаючи Марсалека, був звільнений. Гендиректора компанії Маркуса Брауна звинуватили у фальсифікації звітності й заарештували.
- Сам Марсалек нібито поїхав на Філіппіни, пообіцявши колегам, що знайде зниклі гроші й доведе свою невинність. Розшукувати Марсалека почала влада Німеччини та Австрії, а також спецслужби інших країн — за підозрою у зв'язках з російськими спецслужбами.
- Автори розслідування припускають, що російські спецслужби вважали Марсалека привабливим для вербування, тому відстежували його переміщення не тільки в РФ.