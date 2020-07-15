У столиці в ніч проти 15 липня знайшли труп чоловіка, при собі він мав посвідчення працівника СБУ. За інформацією ЗМІ, це слідчий в особливо важливих справах Служби безпеки України, який лише незабаром мав вийти на пенсію.

Інформацію про те, що вночі на вулиці Йорданській у Києві знайшли труп чоловіка, 24 каналу підтвердили у пресслужбі поліції Києва.

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Пресофіцер Обухівського відділу поліції Діана Шутько зазначила: явних ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не було. Про побиття наразі не йдеться.

На верхній ділянці голови наявний синець, однак поки не зрозуміло: чи отримав його чоловік, коли впав на землю, чи це був чийсь спрямований удар.

Тіло чоловіка забрали на судмедекспертизу для встановлення причини смерті. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Вбили слідчого СБУ: інформація ЗМІ

Видання UNN, посилаючись на свої джерела, повідомляє: вбито слідчого в особливо важливих справах Служби безпеки України Романа Закладного. При собі у чоловіка знайшли службове посвідчення: його фото видання також опублікувало.



У чоловіка знайшли службове посвідчення

За наявною інформацією, він займався розслідуванням кримінальних проваджень, пов’язаних із державною зрадою та подіями на сході України. Чоловік мав незабаром вийти на пенсію.

Підкреслимо. Офіційної інформації про те, що вбитий був працівником СБУ, наразі немає. 24 канал уточнює дані щодо інциденту, щойно вони з'являться, ми додамо їх до матеріалу.