В столице в ночь на 15 июля нашли труп мужчины, при себе у него было удостоверение работника СБУ. По информации СМИ, это следователь в особо важных делах Службы безопасности Украины, который только вскоре должен был выйти на пенсию.

Информацию о том, что ночью на улице Иорданской в Киеве нашли труп мужчины, 24 каналу подтвердили в пресс-службе полиции Киева.

Стоит внимания Убийство военного медика на Донбассе: детали подлой засады боевиков

Пресс-офицер Обуховского отдела полиции Диана Шутько отметила: явных признаков насильственной смерти на теле мужчины не было. Об избиении пока речь не идет.

На верхнем участке головы имеется синяк, однако пока не понятно: получил ли его мужчина, когда упал на землю, или это был чей-то направленный удар.

Тело мужчины забрали на судмедэкспертизу для установления причины смерти. Сейчас открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Убили следователя СБУ: информация СМИ

Издание UNN, ссылаясь на свои источники, сообщает: убит следователь по особо важным делам Службы безопасности Украины Романа Закладного. При себе у мужчины нашли служебное удостоверение: его фото издание также опубликовало.

У мужчины нашли служебное удостоверение

По имеющейся информации, он занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины. Мужчина должен был вскоре выйти на пенсию.

Подчеркнем. Официальной информации о том, что умерший был работником СБУ, пока нет. 24 канал уточняет данные по инциденту, как только они появятся, мы добавим их к материалу.