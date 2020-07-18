Україна – перша в Європі за рівнем злочинності: рейтинг Numbeo
Україна посіла перше місце у списку за рівнем злочинності в Європі з показником 48, 84. На другій сходинці – Швеція, а третій – Франція. Водночас у рейтингу безпеки Україна опинилася на дні рейтингу.
За половину 2020 Україну визнали першою за показником рівня злочинності у Європі. Такий рейтинг бази даних Numbeo за опитуванням користувачів.
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Аналітики підрахували індекс злочинності в 41 європейській державі.
Як виглядає 10 найзлочинніших держав у Європі за рейтингом Numbeo
- Україна – індекс 48, 84
- Швеція – 47, 43
- Франція – 47, 37
- Молдова – 46, 03
- Ірландія – 45, 68
- Бельгія – 45, 29
- Велика Британія – 44, 54
- Італія – 44, 24
- Боснія і Герцеговина – 43, 57
- Чорногорія – 41, 56.
Найбільш безпечною країною, відповідно до рейтингу, є Словенія з показником 20, 95.
Рейтинг злочинності Numbeo / Скриншот з сайту
Опинилася на останньому місці Україна в рейтингу безпечності країн. Він є дзеркальним до рейтингу безпечності, однак має інші індекси. Україні поклали індекс безпечності – 51, 16, а наприклад Росії – 59, 40.
Що це за рейтинг і що таке Numbeo
Numbeo – це онлайн-база даних, яку формують користувачі з усього світу. Її заснував колишній програміст Google у 2009 році. Східці країн у рейтингах формують користувачі ресурсу з усього світу.
Розділ про кримінногенність заснований на опитуваннях відвідувачів сайту. Кожен запис в опитуванні зберігається як число в діапазоні [-2, +2], де -2 має значення сильно негативне і +2 означає сильно позитивне.
Модератори, як зазначають у пояснювальній частині рейтингу, фільтрують опитування для усунення потенційного спаму. Наприклад, коли люди вводять велику кількість даних, які відрізняються від медіанного значення.
Що це за індекси
- Індекс злочинності – це оцінка загального рівня злочинності в даному місті або країні. В Numbeo вважають рівень злочинності нижче 20 дуже низьким, рівень злочинності між 20 і 40 – низьким, рівень злочинності між 40 і 60 – помірним, рівень злочинності між 60 і 80 – високим, і, нарешті, рівень злочинності вище 80 – дуже високий.
- Індекс безпеки, навпаки, зовсім протилежний показнику злочинності. Якщо країна чи місто має високий індекс безпеки, воно вважається дуже безпечним.
Цей рейтинг, однак, є не релевантним при порівнянні країн між собою. Опитування користувачів краще показують ставлення до злочинності / безпеки мешканців різних міст однієї країни. Серед причин:
- люди в деяких країнах набагато частіше повідомляють про злочин, ніж в інших країнах,
- офіційні дані можуть бути підроблені державними установами,
- офіційні дані недоступні для більшої частини світу.