Україна посіла перше місце у списку за рівнем злочинності в Європі з показником 48, 84. На другій сходинці – Швеція, а третій – Франція. Водночас у рейтингу безпеки Україна опинилася на дні рейтингу.

За половину 2020 Україну визнали першою за показником рівня злочинності у Європі. Такий рейтинг бази даних Numbeo за опитуванням користувачів.

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Аналітики підрахували індекс злочинності в 41 європейській державі.

Як виглядає 10 найзлочинніших держав у Європі за рейтингом Numbeo

Україна – індекс 48, 84 Швеція – 47, 43 Франція – 47, 37 Молдова – 46, 03 Ірландія – 45, 68 Бельгія – 45, 29 Велика Британія – 44, 54 Італія – 44, 24 Боснія і Герцеговина – 43, 57 Чорногорія – 41, 56.

Найбільш безпечною країною, відповідно до рейтингу, є Словенія з показником 20, 95.



Рейтинг злочинності Numbeo / Скриншот з сайту



Опинилася на останньому місці Україна в рейтингу безпечності країн. Він є дзеркальним до рейтингу безпечності, однак має інші індекси. Україні поклали індекс безпечності – 51, 16, а наприклад Росії – 59, 40.

Що це за рейтинг і що таке Numbeo

Numbeo – це онлайн-база даних, яку формують користувачі з усього світу. Її заснував колишній програміст Google у 2009 році. Східці країн у рейтингах формують користувачі ресурсу з усього світу.

Розділ про кримінногенність заснований на опитуваннях відвідувачів сайту. Кожен запис в опитуванні зберігається як число в діапазоні [-2, +2], де -2 має значення сильно негативне і +2 означає сильно позитивне.

Модератори, як зазначають у пояснювальній частині рейтингу, фільтрують опитування для усунення потенційного спаму. Наприклад, коли люди вводять велику кількість даних, які відрізняються від медіанного значення.

Що це за індекси

Індекс злочинності – це оцінка загального рівня злочинності в даному місті або країні. В Numbeo вважають рівень злочинності нижче 20 дуже низьким, рівень злочинності між 20 і 40 – низьким, рівень злочинності між 40 і 60 – помірним, рівень злочинності між 60 і 80 – високим, і, нарешті, рівень злочинності вище 80 – дуже високий.

Індекс безпеки, навпаки, зовсім протилежний показнику злочинності. Якщо країна чи місто має високий індекс безпеки, воно вважається дуже безпечним.

Цей рейтинг, однак, є не релевантним при порівнянні країн між собою. Опитування користувачів краще показують ставлення до злочинності / безпеки мешканців різних міст однієї країни. Серед причин: