Украина заняла первое место в списке по уровню преступности в Европе с показателем 48,84. На второй строчке – Швеция, а на третьей – Франция. При этом в рейтинге безопасности Украина оказалась на дне рейтинга.

За половину 2020 Украину признали первой по показателю уровня преступности в Европе. Таков рейтинг базы данных Numbeo по опросу пользователей.

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Аналитики подсчитали индекс преступности в 41 европейской стране.

Как выглядит топ-10 наиболее преступных стран в Европе согласно рейтингу Numbeo

Украина – индекс 48,84

Швеция – 47,43

Франция – 47,37

Молдова – 46,03

Ирландия – 45,68

Бельгия – 45,29

Великобритания – 44,54

Италия – 44,24

Босния и Герцеговина – 43,57

Черногория – 41,56.

Наиболее безопасной страной, согласно рейтингу, является Словения с показателем 20,95.



Рейтинг преступности Numbeo / Скриншот из сайта

Оказалась на последнем месте Украина в рейтинге безопасности стран. Он является зеркальным к рейтингу опасности, однако имеет другие индексы. Украине присвоили индекс безопасности – 51,16, а, например, России – 59,40.

Что это за рейтинг и что такое Numbeo

Numbeo – это онлайн-база данных, которую формируют пользователи со всего мира. Ее основал бывший программист Google в 2009 году. Ступени стран в рейтингах формируют пользователи ресурса со всего мира.

Раздел о криминогенности основан на опросах посетителей сайта. Каждая запись в опросе хранится как число в диапазоне [-2, +2], где -2 имеет значение сильно отрицательное и +2 означает сильно положительное.

Модераторы, как отмечают в пояснительной части рейтинга, фильтруют опрос для устранения потенциального спама. Например, когда люди вводят большое количество данных, которые отличаются от медианного значения.

Что это за индексы

Индекс преступности – это оценка общего уровня преступности в данном городе или стране. В Numbeo считают уровень преступности ниже 20 очень низким, уровень преступности между 20 и 40 – низким, уровень преступности между 40 и 60 – умеренным, уровень преступности между 60 и 80 – высоким, и, наконец, уровень преступности выше 80 – очень высоким.



– это оценка общего уровня преступности в данном городе или стране. В Numbeo считают уровень преступности ниже 20 очень низким, уровень преступности между 20 и 40 – низким, уровень преступности между 40 и 60 – умеренным, уровень преступности между 60 и 80 – высоким, и, наконец, уровень преступности выше 80 – очень высоким. Индекс безопасности, напротив, совершенно противоположен показателю преступности. Если страна или город имеет высокий индекс безопасности, он считается очень безопасным.

Этот рейтинг, однако, является не релевантным при сравнении стран между собой. Опросы пользователей лучше показывают отношение к преступности/безопасности жителей разных городов одной страны.

Среди причин: