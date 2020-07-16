Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко 16 июля сообщил об исчезновении своего заместителя Юрия Ботнара. Оказалось, что это была часть многоходовой операции и имитация убийства. Чиновника "заказал" один из депутатов Черкасского городского совета из-за распределения сфер влияния.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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Следствием установлено, что один из депутатов Черкасского городского совета из-за личного конфликта на фоне распределения сфер влияния за денежное вознаграждение пытался организовать умышленное убийство заместителя городского головы города Черкасс.

Депутат нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил ему задаток.

В ходе совместной многоходовой спецоперации правоохранители имитировали убийство заместителя городского головы и после передачи денег, в качестве оплаты за преступление, задержали его организатора в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины

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