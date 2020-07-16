Заместитель мэра Чекрас Юрий Ботнар 16 июля по неизвестным причинам не вышел на работу. Накануне вечером он отошел на какую-то встречу и исчез.

О пропаже своего заместителя сообщил сам мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в своем фейсбуке.

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По его словам, сегодня утром, 16 июля, Юрия Ботнаря не оказалось на рабочем месте. Его жена и отец рассказали, что чиновник накануне около 19:30 отошел от своего авто на какую-то встречу.

С тех пор его больше не видели, а его мобильный телефон выключен. Юрий Ботнар больше не выходил на связь, ни коллеги, ни родные не знают, где он находится.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко также сообщил, что соответствующее заявление о пропаже уже подали в правоохранительные органы.

Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождения моего заместителя – сообщите мне или полиции,

– попросил черкасский мэр.

Что известно о Юрии Ботнаре

На сайте городского совета отмечается, что заместителем мэра он работает с 2018 года. На этом посту Ботнар занимался вопросами деятельности исполнительных органов власти.

Юрию Ботнару всего 33 года. Он родился в Кишиневе в семье украинца и россиянки, но, как он сам отмечает, с юных лет определял себя украинцем. В Украине живет с 2000 года.

Имеет два высших образования по специальностям агронома-разведчика, а также финансы, банковское дело и страхование.



Заместитель мэра Черкасс Юрий Ботнар / Фото Черкасского горсовета