Заступник мера Чекрас Юрій Ботнар 16 липня з невідомих причин не вийшов на роботу. Напередодні ввечер він відійшов на якусь зустріч і зник.

Про зникнення свого заступника повідомив сам мер Черкас Анатолій Бондаренко у своєму фейсбуці.

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За його словами, нині зранку, 16 липня, Юрія Ботнара не виявилося на робочому місці. Його дружина й батько розповіли, що чиновник напередодні близько 19:30 відійшов від свого авто на якусь зустріч.

З того часу його більше не бачили, а його мобільний телефон вимкнений. Юрій Ботнар більше не виходив на зв'язок, ні колеги, ні рідні не знають, де він перебуває.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко також повідомив, що відповідну заяву про зникнення вже подали до правоохоронних органів.

Прохання до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування мого заступника – повідомте мені або поліції,

– попросив черкаський мер.

Що відомо про Юрія Ботнара

На сайті міської ради зазначається, що заступником мера він працює з 2018 року. На цій посаді Ботнар займався питаннями діяльності виконавчих органів влади.

Юрію Ботнару всього 33 роки. Він народився в Кишиневі в сім'ї українця й росіянки, але, як він сам зазначає, з юних років визначав себе українцем. В Україні живе з 2000 року.

Має дві вищі освіти за спеціальностями агронома-розвідника, а також фінанси, банківська справа й страхування.



Заступник мера Черкас Юрій Ботнар / фото Черкаської міськради