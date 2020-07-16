Мер Черкас Анатолій Бондаренко 16 липня повідомив про зникнення свого заступника Юрія Ботнара. Виявилося, що це була частина багатоходової операції та імітація вбивства. Чиновника "замовив" один із депутатів Черкаської міської ради через розподіл сфер впливу.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

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Один з депутатів Черкаської міської ради через особистий конфлікт на тлі розподілу сфер впливу намагався організувати умисне вбивство заступника міського голови міста Черкас.

Депутат знайшов посередника, якому доручив підібрати виконавця вбивства та сплатив йому завдаток. У ході спільної багатоходової спецоперації, правоохоронці імітували вбивство заступника міського голови.

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Вбивство заступника довелося імітувати, аби вийти на замовника

Після передачі грошей виконавцю, правоохоронці затримали організатора.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у підготовці та організації умисного вбивства та його замовлення та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини затриманому депутату загрожує від 10 до 15 років в'язниці.

Важливо. Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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