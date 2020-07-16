Заступника мера Черкас хотів вбити один із депутатів: спецслужби імітували його смерть
Мер Черкас Анатолій Бондаренко 16 липня повідомив про зникнення свого заступника Юрія Ботнара. Виявилося, що це була частина багатоходової операції та імітація вбивства. Чиновника "замовив" один із депутатів Черкаської міської ради через розподіл сфер впливу.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
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Один з депутатів Черкаської міської ради через особистий конфлікт на тлі розподілу сфер впливу намагався організувати умисне вбивство заступника міського голови міста Черкас.
Депутат знайшов посередника, якому доручив підібрати виконавця вбивства та сплатив йому завдаток. У ході спільної багатоходової спецоперації, правоохоронці імітували вбивство заступника міського голови.
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Вбивство заступника довелося імітувати, аби вийти на замовника
Після передачі грошей виконавцю, правоохоронці затримали організатора.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у підготовці та організації умисного вбивства та його замовлення та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У разі доведення вини затриманому депутату загрожує від 10 до 15 років в'язниці.
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Що відомо про Юрія Ботнара
- На сайті міської ради зазначається, що заступником мера він працює з 2018 року. На цій посаді Ботнар займався питаннями діяльності виконавчих органів влади.
- Юрію Ботнару 33 роки. Він народився в Кишиневі в сім'ї українця й росіянки. В Україні живе з 2000 року.
- Має дві вищі освіти за спеціальностями агронома-розвідника, а також фінанси, банківська справа й страхування.