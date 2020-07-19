Благодаря совместным усилиям расследовательских проектов удалось установить местонахождение мужчины, которого разыскивают по всему миру. Причиной такой "популярности" является афера на 2 миллиарда евро, которую он провернул.

Общий материал об австрийце Яне Марсалеке опубликовали расследователи The Insider и Bellingcat, немецкого издания Der Spiegel и издательства McClatchy. Об этом сообщает The Insider.

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Результаты журналистского расследования

Ян Марсалек является одним из наиболее разыскиваемых преступников в мире. Месяц назад руководимая им немецкая компания Wirecard обвалилась после того, как аудиторы обнаружили недостачу почти 2 миллиардов евро. Вскоре выяснилось, что Марсалек связан не только с финансовыми махинациями, но и с ЧВК в Ливии.

Также, по данным расследователей, преступник тесно контактирует с российскими спецслужбами и сейчас скрывается в Беларуси. В материале сказано, что удалось найти множество новых подтверждений его связей с ФСБ.

По данным журналистов, сейчас австриец, вероятно,находится в Витебске. В беседе с одним из бывших коллег Марсалек, отвечая на вопрос, находится ли он в "политически стабильной среде", заявил, что живет там, где "у власти одни и те же люди последние 25 лет".

Город Витебск, где может находиться Марсалек: карта

В базе данных о пересечении границ говорится, что он прибыл в Беларусь на частном самолете 18 июня 2020 года. Согласно пограничным данным, после этого он не покидал страну. Журналисты выяснили, что Марсалек вероятно прилетел в Минск из Таллина, куда мог добраться из Австрии или Германии. Уже через два часа после приземления в Минске этот же борт вылетел в Витебск. Предполагается, что австриец до сих пор может находиться в этом городе.

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Что известно о Яне Марсалеке и Wirecard: главное